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Arşivde Arama
1930 yılından bugüne Cumhuriyet Gazetesi ve eklerinde yayımlanan
5.437.174 haber kupürü içinde aratın. Gelişmiş arama
Günlük Gazete
- Hem PC, hem tablet, hem mobil cihazınızdan
- Son 1 ayın gazete ve ekleri
Arşiv + Günlük Gazete
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Günlük Gazete
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Arşiv + Günlük Gazete
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Cumhuriyet Gazetesi’ni her gün bilgisayar ve mobil cihazınızdan okuyabilirsiniz.
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Günlük Gazete paketinin bütün özellikleri + 1930 yılına kadar olan gazete ve ekleri
Arşive Özel
PDF Paketleri
Gazete sayfa ve kupürlerini indirin.
Seçtiğiniz içeriği çok uygun fiyatlarla satın alabilir, PDF formatında bilgisayarınıza indirebilir ve arşivleyebilirsiniz. Dilerseniz içeriğinizden çok sayfalı PDF kitapçığı da oluşturabilirsiniz.
24 Saat Nostalji Paketi
24 saat sınırsız günlük gazete ve tüm arşiv sayfalarına erişim
- Sınırsız erişim
- 1 adet PDF
Öğretmen ve Öğrenciler
E-posta adresi .edu, .edu.tr, .k12 veya .k12.tr ile biten kullanıcılarımıza, seçecekleri Arşiv aboneliği %30 indirimli olup 1 aylık paket seçiminde +5 adet PDF, diğer aylık paketlerde abonelik paketindeki kadar PDF hediyemizdir.
Hediye PDF!
Tavsiye programımızdan yararlanın!
Arkadaşınızı (size özel bir linkle) Arşiv aboneliğine davet edin. Abone olduğu ay sayısı kadar siz de arkadaşınız da hediye PDF kazanın!
Örneğin 12 aylık Arşiv aboneliği ile +12 adet PDF hediye kazanabilirsiniz.
Kurumlar İçin
Üniversite, kütüphane, banka vb. kurumlara özel
Gazete ve eklerine IP tabanlı sınırsız erişim, kontrollü PDF indirme imkanı ve kurum içi gazete okunma istatistikleri.
Abonelik Paketleri - Karşılaştırma
|Özellik
|Günlük Gazete
|Arşiv + Günlük Gazete
|
Bilgisayardan erişim
|
Tabletten erişim
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Mobil cihazlardan erişim
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Son 1 ayın gazete ve ekleri
|
1930 yılına kadar gazete ve ekleri
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PDF satın alma *
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Avantajlı ve çoklu PDF satın alma
- Abone olmayan kişiler de arşivde arama yapıp tek tek PDF/kupür satın alabilmektedir