gazete
bilg ön
bilg arka
gazete
tel ön
tel arka
  • Her yerde yanınızda.
  • İster bilgisayardan,
    ister mobil cihazınızdan.
Paketleri karşılaştırın
Dil
Abonelik seçeneklerini görüntüleyin.

Günlük Gazete

0,13 EUR'den başlayan fiyat grafiği
Cumhuriyet Gazetesi’ni her gün bilgisayar ve mobil cihazınızdan okuyabilirsiniz.
  • Hem PC, hem tablet, hem mobil cihazınızdan
  • Son 1 ayın gazete ve ekleri
ABONE OL

Arşiv + Günlük Gazete

Günlük Gazete paketinin bütün özellikleri + 1930 yılına kadar olan gazete ve ekleri
ARŞİVE GÖZAT ABONE OL

Günlük Gazete

Arşiv + Günlük Gazete
0,13 EUR'den başlayan fiyat grafiği
Cumhuriyet Gazetesi’ni her gün bilgisayar ve mobil cihazınızdan okuyabilirsiniz.
  • Hem PC, hem tablet, hem mobil cihazınızdan
  • Son 1 ayın gazete ve ekleri
Günlük Gazete paketinin bütün özellikleri + 1930 yılına kadar olan gazete ve ekleri

Arşive Özel

PDF Paketleri

Gazete sayfa ve kupürlerini indirin.

Seçtiğiniz içeriği çok uygun fiyatlarla satın alabilir, PDF formatında bilgisayarınıza indirebilir ve arşivleyebilirsiniz. Dilerseniz içeriğinizden çok sayfalı PDF kitapçığı da oluşturabilirsiniz.

SATIN AL

24 Saat Nostalji Paketi

24 saat sınırsız günlük gazete ve tüm arşiv sayfalarına erişim

  • Sınırsız erişim
  • 1 adet PDF
SATIN AL

Öğretmen ve Öğrenciler

E-posta adresi .edu, .edu.tr, .k12 veya .k12.tr ile biten kullanıcılarımıza, seçecekleri Arşiv aboneliği %30 indirimli olup 1 aylık paket seçiminde +5 adet PDF, diğer aylık paketlerde abonelik paketindeki kadar PDF hediyemizdir.

ABONE OL

Hediye PDF!

Tavsiye programımızdan yararlanın!

Arkadaşınızı (size özel bir linkle) Arşiv aboneliğine davet edin. Abone olduğu ay sayısı kadar siz de arkadaşınız da hediye PDF kazanın!

Örneğin 12 aylık Arşiv aboneliği ile +12 adet PDF hediye kazanabilirsiniz.

GİRİŞ YAP

Kurumlar İçin

Üniversite, kütüphane, banka vb. kurumlara özel

Gazete ve eklerine IP tabanlı sınırsız erişim, kontrollü PDF indirme imkanı ve kurum içi gazete okunma istatistikleri.

DETAYLI BİLGİ

Abonelik Paketleri - Karşılaştırma

Özellik Günlük Gazete Arşiv + Günlük Gazete
Bilgisayardan erişim
 tik tik
Tabletten erişim
 tik tik
Mobil cihazlardan erişim
 tik tik
Son 1 ayın gazete ve ekleri
 tik tik
1930 yılına kadar gazete ve ekleri
 tik
PDF satın alma *
 tik tik
Avantajlı ve çoklu PDF satın alma
 tik
  1. Abone olmayan kişiler de arşivde arama yapıp tek tek PDF/kupür satın alabilmektedir
Yukarı